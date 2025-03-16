وكيل التعليم بالدقهلية: استبعدنا 20 معلام ومدير مدرسة بسبب ضرب الطلاب

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن من أهم سمات المعلم الناجح ضبط النفس وعدم ضرب الطلاب واستخدام أساليب تربوية حديثة.

وشدد وكيل التعليم بالدقهلية علي تطبيق القرار رقم 150 بشأن لائحة الانضباط المدرسي وما يكفله لكل من الطالب والمعلم والمدرسة من حقوق وواجبات.

وكشف وكيل التعليم بالدقهلية عن أنه منذ توليه مسئولية التعليم بالدقهلية قام باستبعاد ٢٠ معلما ومدير مدرسة بسبب وقائع الضرب ولتقصيرهم في القيام بمقتضى واجبهم الوظيفي وأنه يتم متابعة قرارات الاستبعاد والتحقيقات مع المقصرين تحقيقًا لمبدأ الشفافية وحرصا على سلامة العملية التعليمية.

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