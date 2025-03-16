الأحد 16 مارس 2025
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تعليم الإسكندرية يطلق مبادرة لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية (صور)

تعليم الاسكندرية
تعليم الاسكندرية يطلق مبادرة لتصحيح الإبصار

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم  والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية اليوم الأحد  تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الزهور 1 و2 بإدارة منتزه ثان 

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وجاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين وتلاميذ المدارس، وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار لطلاب المرحعة الابتدائية.

 

وجاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية  والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية والطب الوقائى وقيادات التربية والتعليم والشئون الصحية وفرق العمل من الجانبين.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار  بمدارس الإسكندرية تستهدف توقيع الكشف على 250 ألف طالب وطالبة بالمناطق الأكثر احتياجا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وذلك  تحت شعار (عيون أطفالنا مستقبلنا )، وذلك للكشف على قصر النظر والحول الظاهري وسقوط الجفن وحدة الإبصار  ، مؤكدًا أنَّ هذه المبادرة تأتي لاستكمال مسيرة اتجاهات الدولة لصحة الأطفال ورعايتهم.. 



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وقد أكد ( أبو زيد ) أنّ المبادرات الرئاسية لها واقع ملموس لصالح أبنائنا موضحًا أنّ حزمة المبادرات الرئاسية تشمل (مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، علاج أطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، الكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاج سرطان الكبد الأولي، الكشف المبكر عن فيروس C لطلاب المدارس.

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الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفريق أحمد خالد حسن محمد عبد اللطيف الدكتور خالد عبد الغفار

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