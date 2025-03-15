أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أهمية التعاون والتكاتف وتحمل الجميع المسؤولية لتنفيذ الآليات اللازمة لمنع الغش وتسريب الامتحانات ومواجهة أي معوقات تؤثر سلبًا على أداء الطلاب للامتحانات وتطبيق كافة القرارات واللوائح والكتب الدورية الصادرة من الوزارة المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوفير كافة الإمكانيات والمستلزمات الخاصة بأعمال الامتحانات وتجهيز اللجان، بما يضمن توفير مناخ تربوي وتعليمي متميز للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

مدير تعليم سوهاج يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع بمديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة، ومديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام بديوان المديرية، ورئيس لجنة الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات ورئيس المطبعة السرية بديوان المديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية لامتحانات نهاية العام الخاصة بمراحل النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات والثانوية العامة، بحضور فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام والمشرف العام على أعمال الامتحانات، وماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية

وضع خطة عمل لمواجهة ظاهرة العنف بين الطلاب من خلال متابعة مديري المدارس

وعلى هامش الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة وضع خطة عمل لمواجهة ظاهرة العنف بين الطلاب من خلال متابعة مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس يوميًا للمعلمين المكلفين بالإشراف اليومي داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والتعاون مع الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس لتنفيذ عدد من الندوات واللقاءات مع الطلاب للتوعية بمخاطر العنف والتنمر كما وجّه بأهمية متابعة تطبيق كافة القرارات واللوائح الوزارية الخاصة بنظام التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية للطلاب، لتحقيق أعلى مستوى من التفوق والتحصيل الدراسي.

كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ فعاليات برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية على مستوى مدارس المحافظة، ومراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تصفيات أوائل طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، التي تنظمها الوزارة.

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