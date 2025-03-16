كما هدد ترامب أهل غزة بالجحيم فها هو يهدد أيضا الحوثيين في اليمن بالجحيم الذى لا مثيل له! بل إنه بدأ أمس ينفذ هذا الجحيم فعلا بعدد من الضربات التى تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين في بعض المدن اليمنية من بينها العاصمة صنعاء!



فإن ترامب يرى أنه من موقع رئيس أمريكا يجب أن يأمر وعلى الجميع الطاعة وتنفيذ أوامره.. فهو بعد فوزه الساحق في الانتخابات الذى يذكر الأمريكيين به ليل نهار يرى أنه صار ملكا لأمريكا، ولأن الولايات المتحدة صارت بفوزه هذا عظيمة فهو بدوره صار ملكا للعالم كله.



وإدارته للعلاقة مع الدول الأخرى تبين هذا بجلاء.. فهو يريد ضم دول لأمريكا والاستيلاء على قنوات وأراضى ومناجم دول أخرى كما حدث في قناة بنما وقطاع غزة ومناجم أوكرانيا! حتى العلاقة مع الدول الحليفة لأمريكا يريدها علاقة خضوع من جانب الآخرين وسيطرة من جانبه كما يفعل مع أوروبا.



ومن لا ينفذ تعليماته وأوامره يهدده بالجحيم.. وتلك هي مشكلة العالم الآن مع من يعتبر نفسه ملكا للعالم.. وهى مشكلة كبيرة ومقلقة تهدد إستقراره وتهدد اقتصاده لإنها تشيع فى أرجاءه عدم اليقين الاقتصادى على نحو كما ترى مؤسسات اقتصادية عالمية ما ألم بالعالم خلال جائحة كورونا.



لكن ملك العالم كما يأمر ويهدد بالجحيم فانه يتراجع عندما يواجه إرادات صلبة لا يقبل أصحابها الرضوخ وتنفيذ تعليماته.. وحدث ذلك مع المكسيك وكندا ومعنا نحن المصريين الذين رفضنا بحزم مشروعه لطرد أهل غزة من القطاع ليقيم عليها ريفيرا الشرق بعد الاستيلاء عليها!



أي أننا أمام ملك للعالم يواجه تمردا عليه لأنه لا يأبه للقانون الدولى والأعراف الدولية ويتصور أنه لا رد لمشيئته، بينما دول العالم ترى أنها دول مستقلة ولها مصالح يجب حمايتها وتحقيقها وإن كانت تفتح الباب للتعاون مع غيرها من الدول.

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