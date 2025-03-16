الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

هيئة فلسطينية: أسرى النقب تعرضوا للقمع والضرب

سجن النقب، فيتو
سجن النقب، فيتو

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن أسرى سجن النقب تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.

تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضافت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض "سكابيوس" مع غير المصابين لنقل العدوى لهم.

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وصول 46 من الأسرى الأطفال والنساء الفلسطينيين المفرج عنهم إلى غزة

وتابعت: الاحتلال يستغل شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر بتقديم طعام أقل وأكثر رداءة.

مفاوضات حماس وإسرائيل تصل طريق مسدود 

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بسبب مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبالأمس السبت ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، في تقرير لها  أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن المفاوضات مع حماس وصلت إلى طريق مسدود بسبب الفجوة الكبيرة بين موقف إسرائيل والولايات المتحدة وموقف حماس.

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