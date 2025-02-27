الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصول 46 من الأسرى الأطفال والنساء الفلسطينيين المفرج عنهم إلى غزة

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 46 من الأسرى الأطفال والنساء المفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة للتبادل وصلوا  إلى قطاع غزة.

وصول الأسرى الفلسطينيين إلى غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة، في إطار المرحلة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

وتوجهت حافلات الأسرى المحررين من معبر كرم أبو سالم نحو معبر رفح والمستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت فيديوهات متداولة بعض الأسرى وهم يدوسون على الملابس التي أجبرتهم السلطات الإسرائيلية على ارتدائها، حيث تضمنت عبارات تهديدية. 

إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 

وفي غضون ذلك، وصل نحو 97 أسيرًا فلسطينيًّا إلى مصر، التي ستكون الوجهة الأولى لهم حتى تبدي دول أخرى استعدادها لاستقبالهم. 

وأمس الأربعاء، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث 4 رهائن إسرائيليين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتزامن مع هذه العملية، خرجت أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية. 

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، سيتم تحرير 620 فلسطينيًّا ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى للاتفاق، وتوزيعهم كالتالي: "151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية موزعين 43 سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرًا إبعاد إلى خارج الوطن، و11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر". 

كما سيتم إطلاق سراح 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال، والدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسرى الفلسطينيين غزة حماس إسرائيل

مواد متعلقة

حماس تؤكد استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

97 منهم إلى مصر، وصول حافلات تقل أسرى فلسطينيين إلى غزة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

دفاع صلاح التيجاني يكشف سبب حفظ التحقيقات معه بتهمة التحرش

أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 - 2 - 2025، ارتفاع البلدي (آخر تحديث)

أنيس بو جلبان يعلن تشكيل المصري لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، المصري يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

منوعات

المزيد

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

المزيد
الجريدة الرسمية