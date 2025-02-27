وصول 46 من الأسرى الأطفال والنساء الفلسطينيين المفرج عنهم إلى غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 46 من الأسرى الأطفال والنساء المفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة للتبادل وصلوا إلى قطاع غزة.

وصول الأسرى الفلسطينيين إلى غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة، في إطار المرحلة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

وتوجهت حافلات الأسرى المحررين من معبر كرم أبو سالم نحو معبر رفح والمستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت فيديوهات متداولة بعض الأسرى وهم يدوسون على الملابس التي أجبرتهم السلطات الإسرائيلية على ارتدائها، حيث تضمنت عبارات تهديدية.

إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

وفي غضون ذلك، وصل نحو 97 أسيرًا فلسطينيًّا إلى مصر، التي ستكون الوجهة الأولى لهم حتى تبدي دول أخرى استعدادها لاستقبالهم.

وأمس الأربعاء، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث 4 رهائن إسرائيليين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتزامن مع هذه العملية، خرجت أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، سيتم تحرير 620 فلسطينيًّا ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى للاتفاق، وتوزيعهم كالتالي: "151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية موزعين 43 سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرًا إبعاد إلى خارج الوطن، و11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر".

كما سيتم إطلاق سراح 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال، والدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر.

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