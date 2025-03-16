المسلماني: تكريم سامح حسين جزء من رسالتنا الإعلامية

كرمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الفنان سامح حسين، لتميز برنامجه الرمضاني (قطايف)، وذلك في الحفل الذي حضره وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وأحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بماسبيرو مساء أمس .

وقال المسلماني: إن تكريم برنامج (قطايف) ومقدمه الفنان سامح حسين يأتي في إطار رسالتنا في تقدير وتثمين كل الجهود الإعلامية رفيعة المستوي، ودعم البرامج ذات المحتوي المتميز قيميًا وثقافيًا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ماسبيرو ليست مجرد منشأة عظمية البناء، بل عظيمة الغاية.. فالمعني أكبر المبني، وتعزيز الرسالة الوطنية والأخلاقية يمثل جوهر الحدود والوجود.

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