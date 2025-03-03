رئيس الوطنية للإعلام: إطلاق اسم الإمام الليث بن سعد على مسجد الهيئة بماسبيرو

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق اسم إمام أهل مصر "الليث بن سعد" على مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ليصبح اسم الإمام الليث عنوانًا لمسجديْن كبيريْن، المسجد الأصلي في حى الخليفة بمصر القديمة، والذي تم تطويره في العصر الأيوبي، والثاني بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

وقال المسلماني: حظى الإمام الليث بحب المصريين، وتقدير كبار الأئمة والمؤرخين، فالإمام الذي ولد في قرية قلقشندة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعاصر (٥٠) من التابعين و(١٥٠) من تابعي التابعين قال عنه الإمام الشافعي: "الليث أفقه من مالك لولا أن أهله لم يقوموا به".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن الإمام الليث هو إمام المواطنة والتسامح. فهو ابن حضارتيْن كبيرتيْن.. الحضارة المصرية والحضارة الإسلامية. ويعتبر معظم المؤرخين الإمام الليث بن سعد.. إمام مصر ومفتيها الأكبر.

ومن المقرر إنتاج برنامج تليفزيوني يحمل اسم "كرسي الإمام الليث".. يبدأ تصويره في مسجدي الإمام الليث بمصر القديمة وماسبيرو، وتتضمن بعض الحلقات قراءة في كتاب شيخ الأزهر الراحل الإمام عبد الحليم محمود.. "الليث بن سعد إمام أهل مصر" والصادر عن دار المعارف بالقاهرة.

وسيفتتح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني تجديدات المسجد في شهر رمضان الجاري.

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