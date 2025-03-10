المسلماني: الإعلان عن استثمار إعلامي بين ماسبيرو والنادي الأهلي قريبًا

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق والمكلف بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة.

ضم وفد النادي الأهلي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير الإعلام، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشارك من الهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين الأمين العام للهيئة، والمستشار القانوني حمدي الحلفاوي، وأشرف حامد رئيس قطاع الهندسة، وطه محمود رئيس القطاع الاقتصادي.

ستاد الأهلي

أشاد المسلماني بالتطور الكبير الجاري في النادي الأهلي، كما قدم التهنئة لوفد النادي بمناسبة انطلاق أعمال ستاد الأهلي والإنشاءات الجديدة ذات المستوى العالمي. كما أكد علي المضي قدمًا في الاستثمار الإعلامي والتعاون المشترك بين الوطنية للإعلام والنادي الأهلي، استكمالًا للمباحثات السابقة التي جرت أثناء زيارة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام النادي الأهلي ولقائه مع الكابتن محمود الخطيب.

ومن المتوقع عقد لقاء آخر قريبًا لاستكمال ترتيبات التعاون المرتقب بين الجانبين، والمقرر الإعلان عنه قريبًا.

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