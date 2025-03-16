الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

إصابة شاب بطلق ناري أسفل الطريق الإقليمى بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب بطلق ناري فى القدمين أسفل الطريق الإقليمى بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إصابة شاب بطلق ناري فى القدمين أسفل الطريق الإقليمى  بالقليوبية 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بإصابة شاب بطلق ناري فى القدمين أسفل الطريق الإقليمى بنطاق مدينة قليوب 

التحريات والمعاينة الاولية في مشاجرة بالأسلحة مع آخرين
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة محمد. م. س 42 سنة مقيم بمنطقة عزبة الجندى بطلق ناري في القدمين إثر مشاجرة بالأسلحة مع آخرين وتم إصابته بالطلق النارى أسفل الطريق الحر والإقليمى بمدينة قليوب وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والعلاج 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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الطريق الاقليمى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

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