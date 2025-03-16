حرام وعبط فكري، رد قوي من عالم أزهري على دعوات إقرار زواج المتعة منعًا للزنا

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الأروقة الأزهرية إن قول البعض في مصر بالدعوة لـزواج المتعة - منعًا للزنا فهو قول مرفوض وباطل.

عالم أزهري يوضح شروط عقد الزواج الصحيحة

وأضاف “فؤاد” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن زواج المتعة حرام حرام حرام، بل لا فرق فيه بين الزناة والبغايا لأنه يقوم على التأقيت وعدم الديمومة، وشرط الزواج عند أهل السنة بالإجماع هو: أن يكون دائمًا ولا تشترط فيه مدة محددة وفيه استقرار وشهود، وولي أمر وإشهار؛ مما يجلب السكن والهدوء والاطمئنان الأسري والمودة والرحمة.

وأشار إلى أن الزواج في الإسلام يؤدي إلى استقرار نفسي واجتماعي بين الرجل والمرأة وفيه ميراث وطلاق وعفاف وطهر، أما زواج المتعة: فليس فيه ميراث ولا طلاق ولا عفاف ولا طهر وقد حرمه النبي- صلى الله عليه وسلم- ست مرات، وأذاع بيان التحريم هذا سيدنا على رضي الله عنه الذي تختبئ خلف محبته الفرقة التي تبيح المتعة، واعترض العلماء الإجلاء في الأزهر قديما وحديثا على هذا الزواج الدخيل الغريب المحرم ومنهم الشيخ شلتوت رحمه الله الذي قال: "إن شريعة تبيح أن تتزوج المرأة في السنة الواحدة أحد عشر مرة وتبيح للرجل أن يتمتع بأكثر من امرأة في اليوم الواحد لا يمكن أن تكون هذه هي شريعة الله ولا شريعة الإحصان والإعفاف".

موقف الأزهر من زواج المتعة

وتابع: "وأهل السنة كما قلت أجمعوا جميعا على تحريم زواج المتعة، وأعلن الأزهر وعلماؤه صراحة رفض كل الفتاوى التي تقول بزواج المتعة، وطالب بتيسير أمور الزواج للشباب ومساعدتهم في ذلك ولم يبح زواج المتعة كعلاج كما دعا هذا الداعي.. لذا يجب رفض ومحاكمة من يريد أن يعرض نساءنا وبناتنا لهذا الزواج الحرام وإن كان شيخا، فالطرق الصوفية الصحيحة لا تخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة على الإطلاق ونحن في الأزهر ندرس التصوف الصحيح ونعتبر الطرق الصوفية المتمسكة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مدارس لتربية الشباب على حسن الخلق، واحترام الشرع الحكيم".

وأكد المشرف على الأروقة الأزهرية أنه يجب أن نؤكد على ذلك شريعة ومعتقدا، وشيوخ الصوفية الكرام هم علامات مضيئة في عالم الأخلاق والتمسك بما شرع الله تعالى، وليعلم هذا الداعي للفتنة: أن مصر الأزهر لا يمكن أن يتقبل رجالها وأهلها هذا العبث، والعبط الفكري، ومن يدعو لذلك يطبق عليه قانون ازدراء الدين وزعزعة الأمن العقدي، والسلم الاجتماعي، وفورا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.