حقوق المرأة المطلقة في قانون الأحوال الشخصية.. مؤخر الصداق ونفقة المتعة.. تمكينها من مسكن الزوجية.. أجر حضانة ورضاعة ونفقة صغار

في إطار جهود توعية المجتمع بحقوق المرأة المطلقة، أكد المحامي محمود طايع، الخبير القانوني، أن قانون الأحوال الشخصية ينظم عددًا من الحقوق الأساسية للسيدات المطلقات.

حقوق الطلاق

وأوضح طايع أن الحقوق تختلف في حالات الطلاق والخلع، مشيرًا إلى أن الزوجة التي تطلب الخلع تتنازل عن حقوقها كافة، بينما تبقى حقوق الأطفال محفوظة ولا تتأثر بهذا الإجراء.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم الشروط القانونية للحصول على نفقة المتعة، والتي تُعتبر من المستحقات المالية التي تضمن لها الاستقرار بعد الطلاق. كما نوضح حقوق المرأة المطلقة ومستحقاتها في حالة الخلع، بالإضافة إلى حقوقها في حالة تأييد حكم الطلاق بسبب الضرر.

تشمل هذه الحقوق:

نفقة المتعة: تُعتبر حقًّا قانونيًّا يُستحق للمرأة المطلقة، ويُحدد وفقًا للمدة التي قضتها في الزواج وظروف الانفصال.

حقوق الأطفال: تبقى حقوق الأطفال محفوظة، حيث لا تؤثر إجراءات الخلع أو الطلاق على واجبات الأب تجاههم، مثل النفقة والتعليم والرعاية.

حقوق أخرى: تشمل حقوق المرأة المطلقة في الحصول على مسكن مناسب، وتوزيع الممتلكات المشتركة، وغيرها من المستحقات المالية.

أولًا- أهم الشروط القانونية للحصول على نفقة المتعة

- أن يكون الطلاق بائن، وأن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج بدون رضا الزوجة.

- نفقة المتعة هي جبر لخاطر المطلقة التي تعرضت للطلاق الغيابي، وتعويضًا لها عن المعاناة التي مرت بها جراء تخلي زوجها عنها.

- يعترف قانون الأحوال الشخصية بحق المرأة المطلقة في الحصول على نفقة لمدة سنتين بعد الطلاق.

- تسقط نفقة المتعة إذا ثبت أن الزوجة قد عاملت زوجها معاملة سيئة وأهانته، أو تنازل الزوجة عن جميع حقوقها، والحكم بنشوز الزوجة إلا إذا ثبت أنها ليست كذلك.

- هناك العديد من الأزواج يعجزون عن تسديد قيمة النفقة بالكامل، وعمل القانون على توفير ميزة تقسيط قيمة النفقة إلى صندوق الأسرة للحد من النزاعات حول النفقة.

- إذا أثبت الزوج أن لديه القدرة على الدفع ولكنه يرفض القيام بذلك، وينص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة التي أمرت بها المحكمة، فإنه يكون عرضة للسجن.

- يتم حساب نفقة المتعة بناء على دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، وعدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التي تحصل عليها الزوجة عند الطلاق

ثانيًا- حقوق المرأة المطلقة من زوجها

ـ مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

- نفقة المتعة وتقدر بقيمة نفقة 24 شهرًا.

ـ نفقة العدّة وتقدّر بقيمة نفقة 3 أشهر.

- تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

ـ أجر رضاعة.

ـ نفقة للصغار.

ـ مصروفات علاج للصغار.

ـ مصروفات تعليم للصغار.

ـ مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

ثالثًا- حقوق المطلقة في حالة طلبها الخلع

ـ تتنازل الزوجة عن حقوقها كافة: «مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج، نفقة العدة، ونفقة المتعة».

ـ حقوق الأطفال كاملة لا تتأثر بالخلع أو الطلاق.

ـ في حالة الخلع على الزوجة أن ترد مقدم الصداق.

رابعًا- حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر



ـ تحصل الزوجة على نفقة عدة 3 أشهر.

ـ نفقة متعة من تقدر من 2 لـ5 سنوات، على أساس نفقة الزوجة الشهرية.

ـ مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج.