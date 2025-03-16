25 رمضان، الأقصر على موعد مع أضخم إفطار شعبي لآلاف الصائمين بأحضان التاريخ

دشن عدد من شباب محافظة الأقصر، مبادرة جديدة لتنظيم أضخم إفطار شعبى إنسانى يضم كافة أطياف المجتمع في قلب ساحة سيدى أبوالحجاج بوسط المدينة يوم 25 من شهر رمضان المبارك، وذلك لجمع الأسرة الأقصرية على مائدة واحدة دون النظر لأية اعتبارات حزبية أو مؤسسات أو جمعيات في ذلك اليوم الشبابي الخالص.

إفطار شعبي في الأقصر برمضان 2025



يقول حجاج سلامة المتحدث الإعلامى لحفل إفطار شباب الأقصر المنتظر، إنه يتم التجهيز لكل خطوات الاحتفالية ليكون يوما كرنفاليا للأسر والعائلات التي تستمتع بالتواجد في ساحة أبوالحجاج الأقصري بأحضان معبد الأقصر في ليالي شهر رمضان المبارك، ليكون بداية تجمع سنوي في الشهر الكريم بتنظيم أكبر مائدة إفطار تجمع المئات من الأهالى والشباب وبأيدي شبابية خالصة.



ويضيف المتحدث الإعلامى لحفل الإفطار، إنه إرساءً لقواعد التماسك والمحبة في مجتمع الأقصر ونبذ الفرقة والعصبية والحزبية، قرر مجموعة من شباب الأقصر إقامة أكبر تجمع لأبناء المحافظة على مائدة واحدة تضم جميع أطياف المجتمع، والتجمع هدفه الأساسي قائم على المحبة وفتح الباب للجميع دون النظر لأية مسميات أو تصنيفات، والعمل على أن التجمع شعبي وإنساني ليكون نقطة انطلاق لسنة حسنة ورسالة تدوم لسنوات قادمة على أرض التاريخ.



ويقول عبد الحميد عبده أحد منظمى الفعالية، إنه تقرر أن يكون يوم كرنفالى لنشر البهجة ورسم الصورة الجميلة للمدينة الحضارية في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج التي تجمع الحضارة والتاريخ الفرعونى والإسلامى والقبطى في موقع واحد، مؤكدًا على إنه لن يتم رفع أي شعارات سوي علم مصر ومحافظة الأقصر، وسيكون يوم مميز لكل شاب وفتاة وأسرة أقصرية فالجميع له الحق في المشاركة والفرحة، والهدف التجمع الجميل في حب الأقصر.



ويضيف عبد الحميد عبده، إن التجهيزات لهذا اليوم الكرنفالي بدأت بالفعل، وكل شباب من فريق التجهيزات يقدم كل ما يستطيع من وجبات وعصائر وزينة وتجميل وألعاب وعرائس لإسعاد الأطفال، حيث انطلقت الفكرة بين 4 شباب وحاليًا، وانضم لها العشرات من الشباب والمتطوعين والمشاركين في التنظيم ليكون يوما مميزا ومبهجا لأهل الأقصر في شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.