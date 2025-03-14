الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالية إدارة أرمنت الأزهرية بالأقصر

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

شارك العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، حيث نظمت إدارة أرمنت الأزهرية بالتعاون مع  منطقة الأقصر الأزهرية حفل تكريم الطلاب الحافظين لكتاب الله تعالى، والطلاب المتفوقين.

حفظة القرآن الكريم 

أقيم الحفل بمعهد بنين أرمنت الوابورات الأزهري، وقد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها فقرات دينية وفنية متنوعة من الطلبة والطالبات، وقد قام اتحاد شباب الأقصر بإهداء درع التميز للإدارة الأزهرية لتكريم الطلاب والطالبات حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا، كما تم منحهم المصحف الشريف وشهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعا وتقديرا لهم.


وفى كلمته، هنأ رئيس مدينة أرمنت الحافظين والحافظات لكتاب الله، مثمنا الجهد الأكبر للآباء والأمهات على رعايتهم لأبنائهم وحثهم على حفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي، كما أنه قدم الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد فى ظهور هذه الاحتفالية بالمظهر اللائق.

أشرف على الحفل فضيلة الشيخ حسين طاهر الدهرين مدير الإدارة الأزهرية بأرمنت، وحضر الحفل فضيلة الشيخ محمود الطيب وكيل منطقة الأقصر الأزهرية، ومحمد على فؤاد مدير التعليم النوعى بالمنطقة،ومحمد سيد العزب مدير مكتب وكيل المنطقة، والمستشار محمود إبراهيم مدير الشئون القانونية بالمنطقة، والدكتور حمادة عوض الله مدير إدارة الجودة بالمنطقة، والسادة مشايخ المعاهد والموجهين والمهندس إسلام الدهرين رئيس اتحاد شباب الأقصر.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر القرآن الكريم الأقصر الأزهرية أرمنت الأزهرية الأزهر الشريف

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر من ماراثون ظواهر: الرياضة أداة فعالة لمكافحة الإدمان

وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر تشارك في ماراثون "ظواهر الرياضي"

وفد من الأزهر يزور مرضى أورام الأقصر

الأكثر قراءة

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

تفاصيل جديدة في فضيحة الممثل كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

بيسيرو: كنت أتمنى ألا ينسحب الأهلي لأفوز عليه في الملعب

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

تصريح صادم من سلوت عن مستقبل فان دايك مع ليفربول

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الروح تنزل في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ولهذا السبب يصرخ المولود

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

المزيد
الجريدة الرسمية