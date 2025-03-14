تكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالية إدارة أرمنت الأزهرية بالأقصر

شارك العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، حيث نظمت إدارة أرمنت الأزهرية بالتعاون مع منطقة الأقصر الأزهرية حفل تكريم الطلاب الحافظين لكتاب الله تعالى، والطلاب المتفوقين.

حفظة القرآن الكريم

أقيم الحفل بمعهد بنين أرمنت الوابورات الأزهري، وقد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها فقرات دينية وفنية متنوعة من الطلبة والطالبات، وقد قام اتحاد شباب الأقصر بإهداء درع التميز للإدارة الأزهرية لتكريم الطلاب والطالبات حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا، كما تم منحهم المصحف الشريف وشهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعا وتقديرا لهم.



وفى كلمته، هنأ رئيس مدينة أرمنت الحافظين والحافظات لكتاب الله، مثمنا الجهد الأكبر للآباء والأمهات على رعايتهم لأبنائهم وحثهم على حفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي، كما أنه قدم الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد فى ظهور هذه الاحتفالية بالمظهر اللائق.

أشرف على الحفل فضيلة الشيخ حسين طاهر الدهرين مدير الإدارة الأزهرية بأرمنت، وحضر الحفل فضيلة الشيخ محمود الطيب وكيل منطقة الأقصر الأزهرية، ومحمد على فؤاد مدير التعليم النوعى بالمنطقة،ومحمد سيد العزب مدير مكتب وكيل المنطقة، والمستشار محمود إبراهيم مدير الشئون القانونية بالمنطقة، والدكتور حمادة عوض الله مدير إدارة الجودة بالمنطقة، والسادة مشايخ المعاهد والموجهين والمهندس إسلام الدهرين رئيس اتحاد شباب الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.