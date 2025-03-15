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هروبا من حرارة الجو، مصرع طالب غرقا بنهر النيل في الأقصر

مصرع طالب غرقا بنهر
مصرع طالب غرقا بنهر النيل في الأقصر، فيتو

لقي طالب بالمعهد الأزهري مصرعه غرقًا اليوم السبت، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بالقرب من مرسى معدية الأهالي في البر الغربي بمحافظة الأقصر، باليوم الـ15 من رمضان، وذلك هروبا من حرارة الجو.

تفاصيل مصرع طالب بمياه نهر النيل بالأقصر 


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر اللواء محمد الصاوي، إخطارًا من شرطة البيئة والمسطحات بغرق شاب بالقرب من معدية الأهالي بالبر الغربي بمركز القرنة، عقب نزوله للاستحمام في مياه نهر النيل رغم تحذيرات المواطنين.


وورد بلاغًا لإدارة شرطة المسطحات بغرق شاب في مياه نهر النيل، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، برئاسة كلًا من المقدم محمود خليل وكيل قسم شرطة البيئة والمسطحات،  والرائد محمد هشام رئيس قسم الإنقاذ النهري، النقيب إبراهيم عبدالمنعم، والنقيب محمد خضر ضباط قسم المسطحات المائية.


عقب رجال الإنقاذ تبيّن أن الشاب يُدعى"عبدالرحمن عاطف محمد"، 21عامًا، من مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وطالب بالمعهد الأزهرى، ترك متعلقاته الشخصية وإثبات الهوية ونزل للإستحمام في مياه نهر النيل من أحد المراسي بالقرب من معدية الأهالي.


جرى انتشال الجثة بمعرفة شرطة المسطحات وفرق الإنقاذ النهري في أقل من نصف الساعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى القرنة غرب الأقصر لحين إنهاء إجراءات الدفن، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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