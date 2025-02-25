الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق

اسعار القمح والدقيق
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق ببعض الأنواع، كما ارتفعت أسعار الدقيق اليوم.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13550 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13600 جنيهًا للطن، بارتفاع 50 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13700 جنيهًا للطن.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13762.5 جنيه، بارتفاع قدره 304 جنيهات، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف  جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.24 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 239.78 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 348.96  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 251.5  دولار للطن.

<strong>اسعار الدقيق</strong>
اسعار الدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15800 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

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