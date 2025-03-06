الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار القمح والدقيق في الأسواق

اسعار القمح والدقيق
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد انخفاضًا في الأسواق في جميع الأنواع، كما انخفضت أسعار الدقيق اليوم.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أحدث سعر القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13400 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13500 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 14069.7 جنيه، بانخفاض قدره 136 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 224.26 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 229.18 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 351.7  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 247.5  دولار للطن.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

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