تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين في إبشواي وإطسا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، قافلة طبية للمرضى غير القادرين بقرية النصارية بمركز إبشواي، وقريتى منية الحيط ومعجون بمركز إطسا، بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي وإحدى الجمعيات الخيرية.

خدمات القافلة الطبية

وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى صرف العلاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

معايير الاستفادة من القوافل

وتنظم مديرية التضامن بمحافظة الفيوم القوافل الطبية وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفي جامعة الفيوم، ويستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون الأسر بلا عائل، أرامل أوأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من الكسب.

دور الجمعيات الأهلية في التنمية

يذكر أن الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة.

كما أن الجمعيات الأهلية تعطي أهمية كبير لتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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