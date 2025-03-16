الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال كثيف على سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها في بلقاس بالدقهلية

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

تشهد قوافل سيارات بيع اللحوم اقبال كبير بين مواطني بلقاس لشراء اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلي 260 جنيه للكيلو.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم، بمركز بلقاس، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع،  غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، فإن سيارات اللحوم بدأت اليوم الأحد البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، بقرية بسنديلة أمام مركز الشباب، وقريتي الجزائر والمعصرة أمام الوحدة المحلية، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار مخفضة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللحوم باسعار مخفضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيف العبء عن المواطنين بلقاس بالدقهلية رئيس مركز ومدينة بلقاس رئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجمالية

نائب أمام الشيوخ: أغلب العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن

طفل "ضحية هتك عرض" بالوايلي: "المتهم قالي تعالى أفرجك على كلب"

محافظ أسيوط يكلف بالمتابعة الطبية لفتيات دار أيتام

الأكثر قراءة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

حريق هائل بمخزن كابلات بطريق برج العرب في الإسكندرية (صور)

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 29 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالمنوفية

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تناول المرأة دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ دار الإفتاء ترد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية