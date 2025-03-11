الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد اعمال الإنشاء النهائية لمجمع المصالح الحكومية ببلقاس (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء جوله تفقدية بمدينة بلقاس تابع خلالها اعمال التشطيبات النهائية لمجمع المصالح الحكومية.

محافظ الدقهلية في جوله تفقدية بمدينة بلقاس


كما تفقد الشوارع الجانبية في بلقاس  الجارى تطويرها بالانترلوك وشدد علي ضرورة وسرعة الانتهاء من العمل بتلك المشروعات لدخولها الخدمة وذلك تحقيقا لمطالب المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات. 

 


وقال المحافظ علي جميع التنفيذيين وررؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاقه ميدانيا وازالة كافة المعوقات التي تعوق استكمالها وسرعة دخولها الخدمة. 
 

 

تفقد المحافظ احد منافذ بيع الخضار 

وفي ذات السياق تفقد المحافظ احد منافذ بيع الخضار وذلك لمراجعة العروض من السلع والاسعار وولوكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على جميع المنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة علي الشاشات الالكترونية بالمنفذ.
 

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جولة تفقدية بقرية دميانة بمركز بلقاس

كما قام المحافظ بجولة تفقدية بقرية دميانة بمركز بلقاس للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة واعمال جمع القمامة مؤكدا علي المتابعة الميدانية من قبل رؤساء القري للعمل الجاد لتحسين مستوي النظافة بنطاق القري.

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ازالة كافة المعوقات الالتزام بالاسعار الاسعار المعلنة الخدمات المقدمة الجارى تنفيذها المتابعة الميدانية الشوارع الجانبية الشاشات الالكترونية المقدمة للمواطنين المصالح الحكومية تحسين مستوى النظافة رؤساء الوحدات المحلية حي شرق المنصورة شاشات مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات المقدمة

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