الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

إقبال كثيف على قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيه للكيلو بـ3 مراكز في الدقهلية

اقبال علي شراء اللحوم،
اقبال علي شراء اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمراكز المطرية، والمنزلة، وميت سلسيل، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

البيع بسعر 260 جنيه للكيلو

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رؤساء مراكز، المطرية والمنزلة وميت سلسيل، فإن سيارات اللحوم بدأت منذ صباح اليوم البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات تتواجد في الأماكن التالية: المطرية وسط البلد بجوار منفذ أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة، المنزلة ميدان الأنصاري، موقف ميت سلسيل بالطريق العام.

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