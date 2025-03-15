قرى الإسماعيلية تتسابق على تنظيم حفلات الإفطار الجماعي (صور)

نظم الآلاف من أبناء القرى بالإسماعيلية موائد للإفطار الجماعي، وذلك في دعوة للمحبة والود بين أبناء القرى.

وذلك في صورة فريدة من نوعها تشهدها قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية، والتي تشير إلى تكاتف أهالي قرى ومراكز المحافظة.

إفطار قرية الحجاز

وشهدت قرية الحجاز في محافظة الإسماعيلية، والمعروفة بالكيلو 2، حفل إفطار جماعي نظمه أهالى القرية بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني تحت شعار" أسرة واحدة" وشارك في حفل الإفطار أكثر من ألف شخص من رجال نساء وأطفال وكبار السن من أبناء الكيلو 2.

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

وعبر المشاركون في مائدة الإفطار عن سعادتهم البالغة لهذا التجمع الذى يشير إلى الود والألفة بين أبناء القرية.

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

إفطار مدينة القصاصين

فيما شهد مركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية اليوم السبت، وتحديدا قرية أم عزام مائدة إفطار مجمعة لأهالى القرية، والتي جاءت بالتزامن مع افتتاح مسجد السيدة عائشة، حيث فضل أهالى قرية أم عزام في إقامة حفل الإفطار بساحة المسجد الجديد.



جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

إفطار ولاد البلد

فيما نظمت مجموعة من شباب أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية أول حفل إفطار جماعي تحت شعار “إفطار ولاد البلد”، بمشاركة حوالي ألف شخص من أبناء مدينة أبوصوير.

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

وحظيت هذه المائدة بتكاتف شباب مدينة أبو صوير من أجل إقامة حفل الإفطار والذى أقيم بين المسجد والكنيسة، حيث جلس المسلمين بجانب الأقباط لتناول طعام الإفطار.



جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حفلات الإفطار بالإسماعيلية، فيتو

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