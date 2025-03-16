محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة بتكلفة 13.5 مليون جنيه (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، استلام مجموعة من المعدات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه.

استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية تكلفة 13.5 مليون جنيه في الدقهلية

وتشمل المعدات المستلمة 3 سيارات كهرباء، و2 من الأوناش، و2 من الموتوسيكلات المرورية، بهدف دعم أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتعزيز الانضباط المروري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للحركة المرورية.

خطة توزيع المعدات على المراكز

وأوضح محافظ الدقهلية أن خطة التوزيع شملت تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء واحدة لمركز طلخا، لدعم أعمال الصيانة الكهربائية وتحسين كفاءة الخدمات كما تم تسليم الأوناش والموتوسيكلات المرورية إلى الإدارة العامة للمرور لتعزيز الانضباط المروري، وتحسين آليات ضبط المخالفات، والمساهمة في تسهيل الحركة داخل المحافظة.

تحديث أسطول المركبات والمعدات لضمان تقديم أفضل مستوى

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية لخدمة المواطنين. وأضاف أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تحديث أسطول المركبات والمعدات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمرور، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنظيم الحياة اليومية.

حلول مستدامة لمشكلات الكهرباء

وأشار إلى أن التطوير المستمر لمنظومة المرور يسهم في تقليل الحوادث وتحسين انسيابية الحركة، بينما يمثل استخدام سيارات الكهرباء خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة لمشكلات الكهرباء.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين، وترتقي بمستوى الخدمات في محافظة الدقهلية وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية بمحافظة الدقهلية.

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