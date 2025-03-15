الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية للتفتيش على محال بيع الألعاب النارية

الالعاب النارية،
الالعاب النارية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتفتيش على محال بيع الألعاب النارية المحظور تداولها، بعدد من المراكز والمدن، وأكد أن هذه الحملات لن تتوقف حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، إلى جانب رفع الإشغالات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع، حرصا على مصالح المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لمحال بيع الألعاب النارية بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة، والجهات المعنية، ومتابعة حالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، مشددا على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع، وأكد أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات في الشوارع من خلال متابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات.

 

 

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحملات تفتيش على محال بيع الألعاب النارية المحظور تداولها، ومصادرة كميات من الألعاب والمفرقعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتغليظ الإجراءات في حالة تكرار المخالفات.

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