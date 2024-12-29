وزير التموين: استراتيجية لتطوير منظومة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية خلال جولة ميدانية اليوم الأحد، منفذ “المواطن أولًا" بجوار قصر عمر طوسون باشا.

ويعد هذا المشروع أحد الحلول الفعالة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعكس رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المنافذ التموينية لخدمة المواطنين.

واكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجولة الميدانية شهدت افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المواطنين:

• مركز روض الفرج: يقع على مساحة 145 مترًا مربعًا ومزود بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات التموينية بسهولة وسرعة.

• مركز حي السلام 1: مقام بمساكن أطلس، ويحتوي على 6 شبابيك لخدمة المواطنين.

• مركز المرج: الأكبر بين المراكز، مقام على مساحة 300 متر مربع بجوار مركز شباب الأندلس، ويضم 8 شبابيك لتخفيف التكدس وتيسير الخدمة.



وأكد الوزير أن هذه المراكز تعكس استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التموينية في جميع المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وخلال الجولة حرص وزيرا التموين والتنمية المحلية على التواجد الميداني بين المواطنين، حيث استمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم واطلعا على التحديات التي تواجههم. وأكدوا علي أن تواجدهم في الشارع يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والتأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها بجودة وكفاءة.

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