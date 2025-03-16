مصرع وإصابة عاملين سقط عليهما "كلارك" أثناء العمل في شركة منظفات بشبرا الخيمة

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر سقط عليهما “كلارك ” أثناء العمل داخل شركة منظفات بمنطقة مسطرد بـشبرا الخيمة وتم إيداع الجثة والمصاب داخل مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع عامل وإصابة آخر بشبرا الخيمة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بمصرع وإصابة عاملين، وبإجراء التحقيقات تبين سقوط كلارك أثناء قيامهما بالعمل داخل شركة منظفات بـشبرا الخيمة مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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