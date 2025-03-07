الجنايات تسدل الستار على قضية «الدارك ويب»، 11 شهرًا على مقتل طفل شبرا الخيمة

انقضى 11 شهرًا على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وهي جريمة قتل الطفل "أحمد" بشبرا الخيمة والتمثيل بجثته، والتي كشفت عن جانب مظلم من عالم الإنترنت، وهو ما يُعرف بـ"الدارك ويب" أو "الإنترنت المظلم".. هذا العالم الخفي الذي يبيح كل ما لا يتخيله عقل من جرائم، أصبح حديث الرأي العام بعد أن فتحت هذه الجريمة الباب أمام تسليط الضوء على هذا المصطلح الذي ربما لم يكن معروفًا للكثيرين.

محطات هامة في جريمة الدارك ويب

وأسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الستار على هذه القضية البشعة، حيث قضت بإعدام المتهم الأول "طارق" بعد ورود رد مفتي الجمهورية، بينما حُكم على المتهم الثاني "علي الدين" بالسجن المشدد 15 عامًا لحداثة سنه، وقد ارتكب المتهمان جريمة قتل الطفل "أحمد" وتصوير مقاطع مرئية للتمثيل بجثته، وعرضها على منصات إلكترونية بهدف تحقيق ربح مادي.

بداية جريمة الإنترنت المظلم

وتعود بداية القضية إلى أبريل من العام الماضي، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بالعثور على جثة طفل مذبوحًا من الرقبة داخل شقة سكنية، وبعد التحقيقات، تبين أن الضحية هو الطفل "أحمد" البالغ من العمر 15 عامًا، والذي تم الإبلاغ عن اختفائه قبل ذلك.

تحريات أمن القليوبية في جريمة الدراك ويب

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول "طارق" قام بقتل الطفل بتحريض من المتهم الثاني "علي الدين"، الذي يعيش في الكويت، ووفقًا لاعترافات المتهمين، تم الاتفاق بينهما على خطف الطفل وقتله مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، حيث تم استدراج الضحية إلى الشقة وتمت تصوير العملية لتُعرض لاحقًا على منصات الإنترنت المظلم.

اعترافات المتهمين في جريمة الدارك ويب

وأقر المتهم الأول "طارق" بارتكابه الجريمة بتحريض من المتهم الثاني "علي الدين"، الذي طلب منه تصوير عملية القتل والتمثيل بالجثة لنشرها على مواقع الإنترنت المظلم مقابل مبالغ مالية، كما اعترف "علي الدين" بأنه سبق له ارتكاب جرائم مشابهة، وجارٍ التحقق من ذلك عبر فحص الأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها.

إحالة المتهمين في جريمة الدارك ويب إلى المحاكمة

وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، والتمثيل بالجثة، بينما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك في الجريمة عن طريق التحريض والاتفاق.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام المتهم الأول "طارق" بعد موافقة مفتي الجمهورية، بينما حُكم على المتهم الثاني "علي الدين" بالسجن المشدد 15 عامًا نظرًا لصغر سنه.

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