الإعدام شنقا لعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا لعاطلين بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لإتهامهم بقتل شخص بسلاح نارى بندقية خرطوش، وذلك عقب أعتراض المجني عليه للمتهمين أثناء سرقتهم لزوى حديديه بأرضه الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.



أحالت النيابة العامة بشبرا الخيمة المتهمين:- "محمد س ف ح" ٤٧ سنة - العنوان: قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و"جمعه ن ج خ" ٢٦ سنة - العنوان محطة برشوم - مركز طوخ، في القضية رقم ٢٠١٣/٧٧٢٦ الجنح المركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٠٥ لسنة ۲۰۲۳ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٢/٨/٢ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلأ المجنى عليه / حسن عاشور محمد عمدًا مع سبق الاصرار وذلك بأن بينا النية وعقدًا العزم واعدًا العده لذلك الغرض سلاحًا تاريًا وأداه (بندقية خرطوش - قطعه حديديه) وما ان ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فأستقرت أحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداه المار بيانها تحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أمر الإحالة في محاكمة متهين بالقتل بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة بشبرا الخيمة أنه قد ارتبطت تلك الجناية يجنحه وهي انهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينه وصفًا وقيمه بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حسن ع بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أنه حازًا وأحرزًا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازهاوأشار أمر الإحالة أنه حازًا وأحرزًا ذخائر « ۲۳ طلقات » مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق.

وأختتم أمر الإحالة أنه حازًا وأحرزًا سلاحًا أبيض وأداه بدون ترخيص (سنجه - كماشه) بغير مسوغ قانوني او مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

شهد المدعو "اشرف ع" - ٤٠ سنه - فلاح - ومقيم في اجهور الصغري - مركز القناطر الخيريه، أنه حال تواجده بالأرض خاصته لحراستها لسبق سرقه "قطع حديديه" فاصله بينها وبين أرض أخرى أبصر المتهمين يقومان بمحاولة سرقة قطع حديديه فهاتف شقيقه مصطفى عاشور محمد مخبرًا أياه بإحضار أداه للدفاع عن نفسهمًا وإحضار شقيقه المتوفى إلى رحمة مولاه رفقته وعقب مرور برهه من الوقت أبصر شقيقه المتوفي إلي رحمه مولاه " حسن عاشور محمد " محاولًا ضبط المتهمين فأطلق أعيرة ناريه أستقرت أحداهما صوبه وأسترق إلى مسامعه ارتطام شئ بجسم صلب.



أكد المقدم "محمود ثابت علام" رئيس مباحث مركز شرطه القناطر الخيريه سابقا وحاليا رئيس مباحث الأموال العامه بالقليوبية، بأن تحرياته توصلت إلي إتفاق المتهمان على سرقة زوى حديديه متواجده حول أرض المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وأشقائه فأحضر المتهم الأول على أثرها سلاحًا ناريًا "بندقيه آليه" - عاقدين العزم على قتل من ترانا بصيرته حال إرتكابهما الجريمه التاليه وبضبطه للمتهمين أقرا بإرتكاب الواقعه، وعزى قصد المتهمين سرقة المنقولات وإزهاق روح المجنى عليه.

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