إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على كوبري سملا بطريق "طنطا - كفر الشيخ" الجديد

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم بين سيارة محملة بالبطاطس وأخرى نصف نقل، وقع على كوبري سملا بالطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ بـ محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما يجري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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