ضبط 8 ملايين صاروخ وألعاب نارية في طنطا

تمكنت مباحث قسم شرطة أول طنطا، التابعة لـ محافظة الغربية من ضبط 8 ملايين صاروخ وألعاب نارية قبل بيعها للمحلات التجارية فى حملة أمنية مكبرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا بضبط متهم بكمية كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية.

وتبين قيام المتهم " إ. ص " بتجميع كمية كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية بأحد المخازن بمنطقة السيد البدوى بمدينة طنطا، بهدف بيعها وتوزيعها على المحلات التجارية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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