طليقها خنقها وضعها في جوال، تفاصيل العثور على جثة سيدة ملقاة بمصرف في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل جوال، ملقاة بمصرف عزبة "بدر الدين رأفت" الشهيرة بـ"حميدة أبو عامر" المار أمام قرية الجعفرية باتجاه قرية صرد التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنيةبـ محافظةالغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة ونقل الجـ،،ـثة إلى ثلاجة حفظ المـ،،ـوتى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن هوية المجني عليها وتبين أنها "م. ن"، ربة منزل تقيم بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية بينها وبين طليقها، وهو ما دفعه للتخطيط للجريمة.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنيةبـ محافظةالغربية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث أقر بأنه قام باستدراج طليقته والتخلص منها عبر خنقها ثم وضع جثتها داخل جوال وألقاها في مياه المصرف ظنًا منه أن الجريمة ستظل طي الكتمان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتؤكد الأجهزة الأمنيةبـ محافظة الغربية استمرار جهودها لمكافحة الجـريمة وضبط الخارجين عن القانون، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



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