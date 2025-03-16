بيراميدز يضرب موعدا مع البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

ضرب فريق بيراميدز موعدا مع فريق البنك الأهلي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر المقرر لها يوم 28 من مارس الجاري.

وتخطى فريق بيراميدز نظيره إنبي بدور ربع النهائي في حين تخطى البنك الأهلى نظيره غزل المحلة بنفس الدور.

غزل المحلة والبنك الأهلي

كأس مصر، أطاح فريق البنك الأهلي بفريق غزل المحلة، من مسابقة كأس مصر بهدف قاتل في الوقت الإضافي الثاني من المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت وامتدت حتى صباح اليوم الأحد في استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 120

ولجأ فريقا غزل المحلة والبنك الأهلي للوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.

مباراة بيراميدز وإنبي

خطف فريق بيراميدز فوز قاتل من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

مباراة بيراميدز ضد إنبي

أحرز هدف التقدم لفريق بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 15 وتعادل لانبي أحمد العجوز في الدقيقة 53

وأحرز يوسف أوباما هدف بيراميدز القاتل في الدقيقة 98

مباراة بيراميدز وإنبي

بدأ فريق بيراميدز بسيطرته في الدقائق الأولى من اللقاء ولكن بدون خطورة على مرمى إنبي.

وجاءت المحاولة الأولى لبيراميدز في الدقيقة 5 بعد تسديدة من كريم حافظ ولكن ارتطمت بلاعبي إنبي وخرجت إلى ركلة ركنية.

ونجح فريق بيراميدز أن يفتتح التسجيل بعد مراوغة رائعة من مصطفى فتحي ثم تسديدة بباطن القدم اليسرى، لتسكن شباك إنبي، لتصبح النتيجة 1-0 في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 17 كاد أن يتعادل إنبي بعد تسديدة صاروخية من أحمد نادر حواش ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة، لتخرج إلى ركلة.

وأدرك فريق إنبي التعادل في الدقيقة 53 بعد تسديدة من أحمد العجوز ثم اصطدمت في قدم مدافع بيراميدز إلى داخل الشباك، لتتحول النتيجة.

وفي الدقيقة 60 شارك يوسف أوباما وأحمد عاطف مع بيراميدز بدلًا من رمضان صبحي وبلاتي توري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي بكأس مصر

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على المقاولون بهدفين نظيفين بدور الـ 16 فيما تأهل إنبي للدور ربع النهائي بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف بالدور ذاته.

الظهور الأول لحمزة الجمل مع إنبي



وتعد مباراة الليلة بين إنبي وبيراميدز هى الأولى لحمزة الجمل المدير الفني لإنبي الذي تولى المسئولية خلفا لمحمد إسماعيل.



جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

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