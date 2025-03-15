لأول مرة في تاريخه، لقب الدوري يغازل بيراميدز بعد قرارات الرابطة ضد الأهلي

اقترب نادي بيراميدز من تحقيق حلمه الأكبر بالفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، منذ تغيير هويته من الأسيوطي إلي بيراميدز موسم 2018.

أصبح فريق نادي بيراميدز علي أعتاب تحقيق لقب الدوري موسم 2025/ 2024 ، بعد إلغاء القمة 130 بين الأهلي والزمالك، واعتماد رابطة الأندية الأهلي مهزوما من الزمالك مع خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم.

بيراميدز يقترب من حصد لقب الدوري



وأدى إلغاء القمة إلي اتساع الفارق بين بيراميدز وبين الأهلي إلى أربع نقاط في الوقت الحالي ومع زيادتها إلي سبع نقاط نهاية الموسم.

بيراميدز يحتل قمة مجموعة التتويج برصيد 43 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة

أما الزمالك فرصيده 35 نقطة، لذلك تعد فرص بيراميدز الأقوى والأكبر في الفوز بلقب الدوري المصري موسم 2025.

ويخوض كل فريق في مجموعة التتويج ثماني لقاءات لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، ويحتاج بيراميدز إلي الفوز بخمسة مباريات فقط من المباريات السبع المتبقية للفوز باللقب لأول مرة.

إلغاء مباراة الأهلي والزمالك



وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وأسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الاولي بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت انسحاب الأهلي من مباراة القمة وعدم ذهابه للمباراة.

وطبقت رابطة الأندية اللائحة ضد النادي الأهلي باعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من الفريق الأحمر مع نهاية الدوري.

ونشرت رابطة الأندية جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري بعد اعتبار الأهلي خاسرا من الزمالك بنتيجة 3-0، كما نشرت نتائج مباريات الجولة الاولى.

نتائج مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري

ترتيب مجموعة التتويج بعد اعتبار الأهلي مهزوما من الزمالك

وجاء بيراميدز بصدارة قمة الدوري برصيد 43 نقطة يليه الأهلي برصيد 39 نقطة ثم الزمالك برصيد 35 نقطة.

رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي والزمالك في القمة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الاولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار أول قراراته عقب إعلان رابطة الأندية المصرية رسميا قراراتها بشأن مباراة القمة 130، والتي أعتمدت خلالها فوز الزمالك 3ـ0، مع خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي يستعد لاصدار بيان للإعلان عن عدم استكمال بطولتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة بعد صدور قرار من رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرا بنتيجة 0-3، بالاضافة إلي خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الدوري.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وقرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية حيث أصدر النادي بيانا رسميا جاء كالتالي:

وأعلن مسؤلو النادي الأهلي حالة الطوارئ على صعيد كافة إدارات النادي ترقبا لإعلان رابطة الأندية قراراتها الخاصة بمباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب إسناد ادارتها إلي طاقم تحكيم محلي.

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