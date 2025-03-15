رمضان صبحي يقود بيراميدز في مواجهة إنبي بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

مباراة بيراميدز وإنبي

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على المقاولون بهدفين نظيفين بدور الـ 16 فيما تأهل إنبي للدور ربع النهائي بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف بالدور ذاته.

وسيلتقي الفائز من بيراميدز وإنبي في الدور نصف النهائي مع الفائز من غزل المحلة والبنك الأهلي.

يدير مباراة بيراميدز وإنبي طاقم حكام مكون من محمد سلامة"ميدو" ويساعده وائل شعبان وأحمد زيدان ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

الظهور الأول لحمزة الجمل مع إنبي



وتعد مباراة الليلة بين إنبي وبيراميدز هى الأولى لحمزة الجمل المدير الفني لإنبي الذي تولى المسئولية خلفا لمحمد إسماعيل.

مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر

الزمالك × سموحة

سيراميكا كليوباترا × الجونة

بيراميدز × إنبي

غزل المحلة × البنك الأهلي

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1

البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو 1-0

بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0



جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

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