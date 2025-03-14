الجمعة 14 مارس 2025
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مرافق الأقصر تحرر 93 محضرا في حملتين لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات

نفذت إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة حملتين صباحية ومسائية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية داخل نطاق شوارع المدينة الرئيسية والجانبية.

رفع الإشغالات في الأقصر 


وأسفرت أعمال الحملات عن تحرير المحاضر الآتية، 21 محضر إشغال، 6 محاضر بائع متجول، 8 محاضر نظافة، 16 محضر مضبوطات متنوعة، إلى جانب حجز عدد 2 حنطور وقوف في الممنوع، 42 محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية. 

 

 

 

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