فريق طبي مشترك ينقذ حياة طفل عمره عام بعد انفجار وريد في الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة صحة الدقهلية نجاح فريق طبى مشترك من مستشفى الجمالية المركزى والمنزلة العام، فى التدخل السريع لإنقاذ طفل بعمر العام عقب حدوث انفجار له في الوريد الوداجي.

نجاح فريق طبى مشترك من مستشفي المنزلة والجمالية في إنقاذ حياة طفل عمره عام



وأوضح وكيل الوزارة أن الطفل قد تعرض لحدوث انفجار في الوريد اثناء محاولة تركيب قسطرة مركزية مما أدى الي حدوث نزيف حيث تم نقل الحالة علي الفور إلي مستشفى المنزلة العام وإصلاح الانفجار بالوريد والسيطرة علي النزيف علي الفور، مما أدى إلي نجاح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الطفل واستقرار حالته.

رفع كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية



وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيرى، استشارى جراحة الأوعية الدموية، ومدير المستشفى والدكتور محمد لمعى أخصائى التخدير، علاوة على فريقى العناية العامة وعناية الأطفال والتمريض، متمنيًا لهم المزيد من النجاح، ومطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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