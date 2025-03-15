إحباط محاولة إغراق الأسواق بـ 12 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة إغراق الأسواق بـ 12 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم.
ضبط ورش لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 12 مليون قطعة ألعاب نارية
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (12 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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