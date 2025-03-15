بعد 7 أيام من تعرضه لتسمم غذائي، وفاة رب أسرة داخل العناية المركزة بالغربية

توفي اليوم رب أسرة داخل العناية المركزة، بـ محافظة الغربية بعد احتجازه لمدة سبعة أيام إثر تعرضه لحالة تسمم غذائي ليلحق بنجله الذي فارق الحياة في وقت سابق وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

وكانت الواقعة قد بدأت عندما أصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة السحور داخل منزلهم بقرية شبراتنا التابعة لمركز ومدينة بسيون بـ محافظة الغربية.

وعلى الفور، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الأب ونجله لم يتمكنا من النجاة.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة التحقيق في الواقعة والكشف عن أسباب التسمم.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من مصدر الطعام الذي تسبب في هذه الكارثة التي أودت بحياة فردين من الأسرة.

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