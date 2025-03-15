ارتفاع عدد مصابي انقلاب ميكروباص "طنطا – المحلة" لـ 15  شخصا

أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية، أن حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "طنطا – المحلة الكبرى" مستقرة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفى المنشاوي العام. وأوضح أن الإصابات تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تعاني من نزيف داخلي.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا بانقلاب ميكروباص إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني على الطريق في نطاق قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، مما أدى إلى توقف حركة المرور ووجود عدد من المصابين. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، كما تم الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

أسماء المصابين الـ 11 وحالاتهم الصحية:



ندى بسيوني حسن (18 سنة - المحلة الكبرى) – اشتباه كسر بالساق اليسرى، سحجات وكدمات متفرقة.

ندى محمود عزت (22 سنة - المحلة الكبرى) – اشتباه كسر بالساقين، اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر، سحجات وكدمات.

وفاء محمد عثمان (22 سنة - المحلة الكبرى) – اشتباه كسر بالذراع والساق اليسرى، كدمات شديدة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر.

عبد الهادي عاطف السعودي (36 سنة - بيلا) – اشتباه كسر بالقدم اليمنى، جرح قطعي بالجبهة (5 سم).

حسام السعيد عبده (43 سنة - المحلة الكبرى) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

شيماء صلاح معوض (28 سنة - المحلة الكبرى) – سحجات وكدمات متفرقة.

سعيد حسام السعيد (3 سنوات) – سحجات وكدمات متفرقة.

دنيا رضا يونس (19 سنة) – جرح قطعي باليد اليسرى، سحجات وكدمات.

هاجر خالد السيد (19 سنة) – كسر بالقدم اليسرى، سحجات وكدمات.

مريم إبراهيم عبد الخالق (19 سنة) – كسر بالساق اليمنى، سحجات وكدمات.

فاطمة السيد الحديدي (18 سنة - المعتمدية) – اشتباه خلع بالكتف الأيمن، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، اشتباه كسر بالضلوع.

إيمان مصطفى علي (20 سنة - المحلة الكبرى) – اشتباه كسر بالساقين، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، كدمة بالرأس.

محمد عبد المنعم إبراهيم (45 سنة) – اشتباه ما بعد الارتجاج، سحجات وكدمات.

عبد المجيد صبحي عبد المجيد (42 سنة) – اشتباه كسر بالساق اليمنى، اشتباه كسر بالعمود الفقري، سحجات وكدمات.

أحمد محمد مصطفى (25 سنة - ديمتنو المحلة) – اشتباه كسر بالقدمين.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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