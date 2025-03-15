السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرار جديد من النيابة بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

واقعة اعتداء مدير
واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين

قررت نيابة شبراخيت الجزئية في محافظة  البحيرة، بإشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حجز  مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بشبراخيت، على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت، وذلك في واقعة تعديه بالضرب الوحشي على طالبتين في فناء المدرسة.

 

استبعاد مدير المدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات

وطالبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بشبراخيت باستبعاد مدير المدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بعد الاعتداء بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.

أكدت محافظ البحيرة، ضرورة فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على المحافظ غدا السبت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

الاعتداء بالوحشية بالضرب المبرح

وكان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد شهد واقعة مؤسفة، بقيام مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالاعتداء الوحشي بالضرب المبرح على طالبتين بفناء المدرسة أمام زملائهن.


هجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت

حيث فوجئت الطالبات بهجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت، على زميلتيهما داخل فناء المدرسة، دون معرفة أسباب هذا التعدي بالأيدي والأرجل عليهن.

 

انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة

أدى انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة بمحافظة البحيرة، وبين من أعطى عذرا له بقيامه بذلك لأسباب تتعلق بالتربية والعقاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة نيابة شبراخيت دمنهور كفر مستناد

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

فضيحة مدوية تهز جيش الاحتلال في قطاع غزة، ما علاقتها بعيد المساخر (فيديو)

القبة الحرارية، خبير يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالشتاء

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، صفية عمة الرسول وأول سيدة تقتل يهوديًّا

أكسيوس: الضربة الأمريكية ضد الحوثيين لن تكون الأخيرة

قرار جديد من النيابة بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

منوعات

المزيد

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، إبراهيم بن أدهم

المفتي يحسم الجدل حول حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، صفية عمة الرسول وأول سيدة تقتل يهوديًّا

المزيد
الجريدة الرسمية