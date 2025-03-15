قرار جديد من النيابة بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

قررت نيابة شبراخيت الجزئية في محافظة البحيرة، بإشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حجز مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بشبراخيت، على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت، وذلك في واقعة تعديه بالضرب الوحشي على طالبتين في فناء المدرسة.

استبعاد مدير المدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات

وطالبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بشبراخيت باستبعاد مدير المدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بعد الاعتداء بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.

أكدت محافظ البحيرة، ضرورة فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على المحافظ غدا السبت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

الاعتداء بالوحشية بالضرب المبرح

وكان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد شهد واقعة مؤسفة، بقيام مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالاعتداء الوحشي بالضرب المبرح على طالبتين بفناء المدرسة أمام زملائهن.



هجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت

حيث فوجئت الطالبات بهجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت، على زميلتيهما داخل فناء المدرسة، دون معرفة أسباب هذا التعدي بالأيدي والأرجل عليهن.

انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة

أدى انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة بمحافظة البحيرة، وبين من أعطى عذرا له بقيامه بذلك لأسباب تتعلق بالتربية والعقاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.