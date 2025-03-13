الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بأبو المطامير

مصنع الغزل والنسيج
مصنع الغزل والنسيج بالبحيرة

 تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أحد مصانع لصناعة الغزل والنسيج والتصدير المقام على مساحة 21,000 متر مربع، بمركز أبو المطامير في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

 

إضافة مصنع نسيج جديد ضمن المنشأة

  وتابعت محافظ البحيرة، جميع مراحل التصنيع، بدءًا من الغزل وحتى إنتاج الخيوط النهائية، ويوفر المصنع حاليًا حوالي 500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1500 فرصة عمل مع الانتهاء من التوسعات المستقبلية، التي تشمل إضافة مصنع نسيج جديد ضمن المنشأة.

 

أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

 وخلال جولتها، أكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تتمتع بإمكانات كبيرة ومتنوعة، مما يجعلها واحدة من أكبر المحافظات التي تتمتع بآفاق استثمارية واعدة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، ومواردها الطبيعية الغنية، مشيرة إلى التزام المحافظة بتوفير كافة التسهيلات والموارد اللازمة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام في هذه الصناعة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني المصري.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الغزل والنسيج أبو المطامير

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