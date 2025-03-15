السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة بناء بالكامل بحملة إيقاف مباني مخالفة بدمنهور

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور حملات لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالفة في إطار جهود الوحدة المحلية لمتابعة ورصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تم تنفيذ حملات مكثفة لإيقاف الأعمال المخالفة وإزالة التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة البناء بالكامل ورفع التشوينات من الموقع

حيث تم إيقاف أعمال البناء المخالفة على مساحة 2800 متر مربع بقرية البرنوجي، حيث تم إزالة البناء بالكامل ورفع التشوينات من الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بقرية نديبة.

استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة

كما تم ايقاف أعمال أعمدة الدور السابع علوي بعزب شبرا، نظرًا لمخالفتها الاشتراطات القانونية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.بقرية الابعادية

فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين

أكدت الجهات المعنية بمحافظة البحيرة، استمرار حملات المتابعة لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات الحازمة لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمنهور حملات التعديات إيقاف أعمال البناء المخالفة الموجة الـ 25

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية