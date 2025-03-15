إزالة بناء بالكامل بحملة إيقاف مباني مخالفة بدمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور حملات لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالفة في إطار جهود الوحدة المحلية لمتابعة ورصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تم تنفيذ حملات مكثفة لإيقاف الأعمال المخالفة وإزالة التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة البناء بالكامل ورفع التشوينات من الموقع

حيث تم إيقاف أعمال البناء المخالفة على مساحة 2800 متر مربع بقرية البرنوجي، حيث تم إزالة البناء بالكامل ورفع التشوينات من الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بقرية نديبة.

استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة

كما تم ايقاف أعمال أعمدة الدور السابع علوي بعزب شبرا، نظرًا لمخالفتها الاشتراطات القانونية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.بقرية الابعادية

فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين

أكدت الجهات المعنية بمحافظة البحيرة، استمرار حملات المتابعة لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات الحازمة لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

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