إصابة شقيقين وسيدة في حريق مخبز بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، نشوب حريق بمخبز بشارع البطاط، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة للحريق قبل امتداده الي المنازل بالمنطقة والذي أسفر عن إصابة ٣ أشخاص بالاختناق من الدخان المتصاعد تم إسعافهم.

نشوب حريق بشارع البطاط بمدينة دمنهور

وكانت إدارة الطوارىء بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بشارع البطاط بمدينة دمنهور وإصابة مصابين بالاختناق تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الواقعة وتبين إصابة سعيد علي عبد المقصود، (43 عامًا)، وشقيقه محمد علي عبد المقصود، (28 عامًا)، أمينة محمد السيد، ( 46 عامًا) مقيمين بمدينة دمنهور وتم إسعافهم بسيارات الإسعاف وتلقي الإسعافات اللازمة.

الحماية المدنية سيطرت علي الحريق بالمخبز واخماده

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي سيطرت علي الحريق بالمخبز ونجحت في اخماده وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.