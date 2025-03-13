وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه بإرسال مساعدات للدروز في سوريا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، أصدر تعليمات بإرسال 10 آلاف سلة غذائية لصالح طائفة الدروز في سوريا، حسب متحدث الخارجية الإسرائيلية.

إسرائيل ترسل 10 آلاف سلة من المساعدات الإنسانية للدروز السوريين

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "بناء على توجيهات وزير الخارجية جدعون ساعر سلمت الوزارة 10 آلاف مجموعة من المساعدات الإنسانية للدروز السوريين".

تحالف ٩ والدروز

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى إقامة تحالف مع الدروز في سوريا، وذلك ضمن مخططها للاستيلاء على المزيد من الأراضي في الجنوب السوري.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مستمرة وعمليات اقتحام للقرى السورية، وذلك في محاولة لمنع تسلح الجيش السوري وتنفيذ مخططها لتقسيم سوريا.

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