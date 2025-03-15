السبت 15 مارس 2025
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تفاصيل واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم بالقليوبية

تفاصيل قتل أم لأبنائها
تفاصيل قتل أم لأبنائها الـ 3 بالقليوبية،فيتو

كشفت روايات عدد من الجيران بعزبة منطاوي التابعة لأبو زعبل بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جريمة قتل راح ضحيته 3 أطفال على أيدي والدتهم والتي خنقتهم ليلًا حتى لقوا مصرعهم.

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الجريمة وقعت بعد السحور، تفاصيل قتل أم لأطفالها الـ 3 بالقليوبية 

وأكد شهود العيان بالخانكة القليوبية أن جريمة القتل وقعت بعد سحور اليوم، حيث تفاجأ الأهالي في الساعة 8 صباحًا بالأب يحمل أبناءه ويصرخ: "الحقيني ياما“ بعد اكتشاف مقتلهم على يد الأم، ونقلهم إلى الوحدة الصحية وبتوقيع الكشف الطبي عليهم أبلغهم المختصون بوفاة الـ3 أطفال، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الأم بعد اعترافها بالجريمة.

 

مسقط رأسهم الصعيد، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أطفال على يد والدتهم بالقليوبية 

 

وكشف شهود العيان والجيران في الواقعة، أن تلك الأسرة غريبة عن المنطقة وقدموا إلى الخانكة منذ 3 سنوات، وأن مسقط رأسهم من الصعيد وليس من القليوبية واشتروا المنزل حديثا. 

وأضاف شهود العيان أن آخر ظهور للأم كان أمس حيث جرى مشاهدتها وهي تحمل طبق حلوى وملابس العيد لأطفالها، مؤكدين أن الأم كانت تعالج منذ فترة طويلة بسبب مرضها النفسي وكانت قليلة الاختلاط بالجيران.

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