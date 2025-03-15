التحريات تكشف تفاصيل مقتل 3 أطفال على يد والدتهم بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف هوية الأطفال الثلاثة الذين راحوا ضحية مرض والدتهم النفسى فى الخانكة حيث تبين أن الضحايا بنتين وولد ويبلغ عمرهم 12 عاما و7 سنوات و5 سنوات وتمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت النيابة تحريات مباحث مركز الخانكة حول الواقعة وسؤال زوج ووالدة الضحايا.

التحريات في واقعة قتل سيدة لاطفالها بالقليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز الخانكة يفيد بورود بلاغ من شخص بقيام زوجته بقتل أبنائها الثلاثة.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة القليوبية بقيام ربة منزل بالتخلص من أبنائها الثلاثة بنتين وولد يبلغون من العمر و7 سنوات، و5 سنوات، و 12 سنة خنقا لمرورها بحالة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثث الثلاثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.