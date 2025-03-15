السبت 15 مارس 2025
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التحريات تكشف تفاصيل مقتل 3 أطفال على يد والدتهم بالقليوبية

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف هوية الأطفال الثلاثة الذين راحوا ضحية مرض والدتهم النفسى فى الخانكة حيث تبين أن الضحايا بنتين وولد ويبلغ عمرهم 12 عاما و7 سنوات و5 سنوات وتمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت النيابة تحريات مباحث مركز الخانكة حول الواقعة وسؤال زوج ووالدة الضحايا.

 

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سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

التحريات في واقعة قتل سيدة لاطفالها بالقليوبية
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز الخانكة يفيد بورود بلاغ من شخص بقيام زوجته بقتل أبنائها الثلاثة.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة القليوبية  بقيام ربة منزل بالتخلص من أبنائها الثلاثة بنتين وولد يبلغون من العمر و7 سنوات، و5 سنوات، و 12 سنة خنقا لمرورها بحالة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثث الثلاثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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