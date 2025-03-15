السبت 15 مارس 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط...

حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمدينة السرو بدمياط

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي الاسواق

قامت الوحدة المحلية لمدينة السرو، برئاسة العميد هاني عبد القوي، بشن حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والتموين والإدارة الصحية بالسرو وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

 

حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط
حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط

استهدفت الحملة التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية

خلال الحملة، تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية وتوافر السلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

متابعة مستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تمت متابعة الحملة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مما يعكس حرص الجهات المعنية على ضمان تنفيذ الإجراءات الرقابية بفعالية وكفاءة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة دمياط على ضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير الصحية المطلوبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

 

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