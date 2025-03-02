تحرير 83 مخالفة تموينية في حملات رقابية بدمياط

شددت مديرية التموين بدمياط الرقابة على المخابز والأسواق والمستودعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين، لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات التموينية، التي أُجريت يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تحرير 83 محضر مخالفة على النحو التالي:

قطاع المخابز:

3 محاضر في الأفران

تحرير 2 محضر لنقص الوزن.

تحرير 1 محضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.



قطاع الأسواق: 79 محضرًا

43 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

24 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية.

1 محضر لعدم الإعلان عن مخزن.

1 محضر لعرض لحوم مكشوفة.

3 محاضر لعدم وجود سجل تجاري.

1 محضر لسلع مجهولة المصدر (24 قاروصة سجائر).

1 محضر لمنشأة تعمل بدون ترخيص.

5 محاضر لتشغيل عمالة دون شهادات صحية.

حملات مكثفة علي الأسواق بدمياط

كما تم ضبط منشأة تستخدم أسطوانات غاز تجارية في أماكن مزودة بالغاز الطبيعي، مع التحفظ على 10 أسطوانات.



وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط، مجدي عبدالكريم عامر، على تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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