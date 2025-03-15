لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطر، اليوم السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق دائرة قسم منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه وفاة شخصين، وأصيب 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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