أول تعليق من اتحاد الكرة بعد عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

اتحاد الكرة، علق مسئول داخل اتحاد الكرة على قرارات رابطة الأندية ضد النادي الأهلي، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي كان مقررا له يوم الثلاثاء الماضي بستاد القاهرة الدولي

اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة مباراة القمة

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن اتحاد الكرة المصري ليس طرفا في الأزمة، لأن مسابقة الدوري الممتاز تقام تحت مظلة رابطة الأندية المحترفة، وهو وحدها المنوطة بإدارة المسابقة بكل تفاصيلها، وأن دور اتحاد الكرة قاصر على تعيين حكام مباريات المسابقة

اتحاد الكرة بريء من أزمة حكام مباراة القمة

وأوضح المصدر، فيما يتعلق بأزمة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، فإن اللائحة واضحة، وأن أي فريق يرغب في الاستعانة بطاقم حكام أجنبي، عليه أن يخطر اتحاد الكرة بمطلبه رسميا قبل المباراة بـ15 يوما، وأن يتحمل كامل مصاريف طاقم التحكيم الأجنبي من تذاكر طيران وإقامة فندقية وانتقالات، ولكن اتحاد الكرة لم يتلق أي مخاطبات رسمية قبل المباراة من الأهلي أو الزمالك باستقدام طاقم حكام أجنبي

طاقم حكام مباراة القمة الملغاة، فيتو

جاهزون للرد على شكوى الأهلي

وعن تقدم الأهلي بشكوى ضد اتحاد الكرة في اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة، بسبب أزمة انسحابه من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.. رد المصدر بأن الأهلي عليه أن يسلك الطرق القانونية التي يراها من أجل الحفاظ على حقوقه، ونحن كاتحاد كرة جاهزين بالمستندات واللوائح التي تؤكد سلامة موقفنا من الأزمة الأخيرة، واتحاد الكرة أكد مرارا أنه يحترم جميع أطراف المنظومة ويعمل لتحقيق مصلحة الكرة المصرية

رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي والزمالك في القمة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الاولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:-

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.